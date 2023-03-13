Медведев обыграл Ивашко и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 05:59
Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 6:2, 3:6, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету россиянина 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 13.
В 1/8 финала Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:2, 3:6, 6:1