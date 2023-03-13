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Сегодня, 05:59

Медведев обыграл Ивашко и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету россиянина 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 13.

В 1/8 финала Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:2, 3:6, 6:1

Даниил Медведев
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