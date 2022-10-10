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Сегодня, 06:19

Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвертом месте в обновленном рейтинге ATP.

В первой тройке изменений не произошло — в рейтинге продолжает лидировать испанец Карлос Алькарас. На пятое место поднялся грек Стефанос Циципас, американец Тейлор Фритц вошел в топ-10, заняв восьмое место.

Роман Сафиуллин опустился с 92-й строчки на 93-ю, Павел Котов замкнул топ-100, поднявшись на три строчки. Андрей Зверев остался на девятом месте.

Обновленный рейтинг АТР:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 740 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 645;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5 245;

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 065;

6 (5). Александр Зверев (Германия) — 5 040;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 320;

8 (11). Тейлор Фритц (США) — 3 175;

9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3 480;

10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 445...

19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2 035...

39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1 085...

93 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...

100 (103). Павел Котов (Россия) — 564.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
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