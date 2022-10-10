Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP

Сегодня, 06:19
Российский теннисист Даниил Медведев остался на четвертом месте в обновленном рейтинге ATP.
В первой тройке изменений не произошло — в рейтинге продолжает лидировать испанец Карлос Алькарас. На пятое место поднялся грек Стефанос Циципас, американец Тейлор Фритц вошел в топ-10, заняв восьмое место.
Роман Сафиуллин опустился с 92-й строчки на 93-ю, Павел Котов замкнул топ-100, поднявшись на три строчки. Андрей Зверев остался на девятом месте.
Обновленный рейтинг АТР:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6 740 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5 810;
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5 645;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5 245;
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5 065;
6 (5). Александр Зверев (Германия) — 5 040;
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 320;
8 (11). Тейлор Фритц (США) — 3 175;
9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3 480;
10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3 445...
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2 035...
39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1 085...
93 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...
100 (103). Павел Котов (Россия) — 564.