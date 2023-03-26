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Сегодня, 04:12

Медведев: «После матча с Алькарасом я подумал, что мне нужно чаще использовать укороченный удар»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу во втором круге турнира в Майами над испанцем Роберто Карбальес-Баэной (6:1, 6:2).

«После моего матча с Алькарасом я подумал, что мне нужно чаще использовать этот укороченный удар. Мне всегда нравились дроп-шоты, но это не то оружие в моей игре, которое я собираюсь использовать 50 раз за матч. Вам нужно быть уверенным в этом ударе, и сегодня это сработало довольно хорошо», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В третьем круге Медведев встретится с Алексом Молчаном из Словакии.

Даниил Медведев
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