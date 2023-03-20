Медведев уступил Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира в Индиан-Уэллсе уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 27-летнего россиянина две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 19-летнего испанца один эйс и три реализованных брейк-пойнта из трех.

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:3, 6:2