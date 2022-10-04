Миша Зверев сомневается, что Джокович вернет себе звание первой ракетки мира

Немецкий теннисист русского происхождения Миша Зверев сомневается, что серб Новак Джокович сможет снова стать 1-й ракеткой мира.

«Судя по тому, как выглядит Новак, он может играть еще три-четыре года. Возраст — это всего лишь цифра, если ты все делаешь правильно на корте и за его пределами, как Новак. Но я не знаю, станет ли он снова номером один в мире. Главный вопрос будет заключаться в следующем: сыграет ли он на Открытом чемпионате Австралии? Если все пойдет плохо и позже в этом году на Уимблдоне снова не будет рейтинговых очков, ему потенциально не хватит 4000 очков», — цитирует Eurosport Зверева.

Джокович выиграл 21 турнир «Большого шлема» и 38 турниров серии ATP Мастерс 1000. 35-летний теннисист является рекордсменом по количеству сезонов, завершенных в статусе 1-й ракетки мира, — 7.