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Сегодня, 11:26

Миша Зверев сомневается, что Джокович вернет себе звание первой ракетки мира

Алина Савинова

Немецкий теннисист русского происхождения Миша Зверев сомневается, что серб Новак Джокович сможет снова стать 1-й ракеткой мира.

«Судя по тому, как выглядит Новак, он может играть еще три-четыре года. Возраст — это всего лишь цифра, если ты все делаешь правильно на корте и за его пределами, как Новак. Но я не знаю, станет ли он снова номером один в мире. Главный вопрос будет заключаться в следующем: сыграет ли он на Открытом чемпионате Австралии? Если все пойдет плохо и позже в этом году на Уимблдоне снова не будет рейтинговых очков, ему потенциально не хватит 4000 очков», — цитирует Eurosport Зверева.

Джокович выиграл 21 турнир «Большого шлема» и 38 турниров серии ATP Мастерс 1000. 35-летний теннисист является рекордсменом по количеству сезонов, завершенных в статусе 1-й ракетки мира, — 7.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/atp-nur-sultan/2022/the-big-issue-mischa-zverev-unsure-whether-novak-djokovic-will-ever-recapture-no.-1-spot_sto9171290/story.shtml
Теннис
Миша Зверев
Новак Джокович
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