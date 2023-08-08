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Сегодня, 08:46

Монфис стал третьим французом, одержавшим 121 победу на турнирах серии «Мастерс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский теннисист Гаэль Монфис одержал свою 121-ю победу на турнирах серии «Мастерс», обыграв в первом круге в Торонто американца Кристофера Юбенкса.

Как сообщает Opta, 36-летний Монфис стал третьим по количеству побед на данных турнирах среди французских игроков с 1990 года. Монфис находится в трех победах от того, чтобы сравняться с Жилем Симоном (124). Лидером является Ришар Гаске, у которого 143 победы на «Мастерсах».

Во втором круге турнира в Торонто Монфис сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Источник: Opta
Теннис
Гаэль Монфис
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