Монфис стал третьим французом, одержавшим 121 победу на турнирах серии «Мастерс»

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал свою 121-ю победу на турнирах серии «Мастерс», обыграв в первом круге в Торонто американца Кристофера Юбенкса.

Как сообщает Opta, 36-летний Монфис стал третьим по количеству побед на данных турнирах среди французских игроков с 1990 года. Монфис находится в трех победах от того, чтобы сравняться с Жилем Симоном (124). Лидером является Ришар Гаске, у которого 143 победы на «Мастерсах».

Во втором круге турнира в Торонто Монфис сыграет с греком Стефаносом Циципасом.