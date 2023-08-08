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Сегодня, 07:10

Медведев: «Люблю играть на харде. На нем мое тело чувствует себя лучше всего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Торонто.

«Я очень рад, что наступила эта часть сезона. Мы будем играть на моем любимом покрытии, где я чувствую себя лучше всего. Хард хорошо подходит моей игре, это чувствуется даже на тренировках. Но даже это ничего не значит, ты все равно можешь проиграть. В каком-то смысле проиграть легко — так много ребят хотят побеждать», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Также 27-летний россиянин заявил, что харде его тело чувствует себя лучше всего.

«Но я люблю играть на харде. На нем мое тело чувствует себя лучше всего. Это очень важно. Например, на грунте или траве у меня больше проблем с телом, чем на харде, потому что я могу не совсем правильно выполнять какие-то удары. На твердом покрытии я чувствую себя очень плавно. Я правда очень рад. Посмотрим, как все сложится», — сказал Медведев.

Турнир в Торонто пройдет с 7 по 13 августа. Во втором круге 3-я ракетка мира встретится с итальянцем Маттео Арнальди.

Теннис
Даниил Медведев
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