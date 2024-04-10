Музетти — о встрече с Джоковичем: «Проиграю я или выиграю, в любом случае усвою какой-то урок»

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мыслями перед матчем с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в Монте-Карло.

В прошлом году итальянец одержал победу над сербом в третьем круге «мастерса» со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

«Да, это забавно, потому что ровно год назад мы играли здесь на этой же самой стадии. Так что, надеюсь, будет хороший матч. Проиграю я или выиграю, в любом случае усвою какой-то урок. У такого чемпиона, как Ноле, всегда есть чему научиться. Так что с нетерпением жду возможности насладиться прекрасным матчем против Новака», — сказал теннисист на пресс-конференции.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля. Его призовой фонд составляет 5 950 575 евро. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублев.