Зверев заявил, что устал от вопросов о своей текущей форме

Немецкий теннисист Александр Зверев признался, что устал от постоянных вопросов о его текущей физической форме.

«Честно говоря, я устал от этого вопроса, потому что очень часто его получаю. Я думаю, что побеждать в турнирах такого уровня возможно, когда ты снова в своей лучшей форме, но в то же время я являюсь пятой ракеткой мира. Если честно, я не думаю, что ты показываешь плохой теннис, когда находишься на пятом месте в мире. Так что я на правильном пути. Я прохожу в более поздние стадии турниров. Считаю, что нужно демонстрировать стабильность, и в этом вся суть», — приводит слова Зверева Tennis World.

В 2022 году Зверев получил травму голеностопа на «Ролан Гаррос». После Открытого чемпионата Франции теннисист впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге, которое занимал до начала Открытого чемпионата США. После возвращения в тур немец выиграл два турнира: в Гамбурге и Чэнду. Всего на счету 26-летнего Зверева 23 титула на уровне ATP (из них 21 — в одиночном разряде).