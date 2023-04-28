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Сегодня, 17:06

В теннисных турнирах АТР с 2025 года линейных судей заменят электронной системой

Виталий Косик
Корреспондент
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В теннисных турнирах АТР с 2025 года линейных судей заменят новой электронной системой Electronic Line Calling Live (ELC Live), сообщает пресс-служба ассоциации.

«Это знаковый момент для нашего спорта, и мы подошли к нему не без тщательного обдумывания. Традиции являются основой тенниса, и судьи на линии играли важную роль в игре на протяжении многих лет. Тем не менее мы обязаны принять инновации и новые технологии. Наш спорт заслуживает самой точной формы судейства, и мы рады, что с 2025 года сможем внедрить ее во всем нашем туре», — заявил глава АТР Андреа Гауденци.

Сообщается, что новая технология будет охватывать все линии корта для фиксации аутов во время матчей, что традиционно выполнялось судьями на линиях корта. Также система ELC Live обеспечит беспрецедентный уровень статистических данных для анализа различных характеристик игроков.

Система ELC Live была впервые опробована в итоговом турнире 2017 года в Милане и с тех пор неоднократно тестировалась на других соревнованиях в сочетании с традиционным судейством.

Теннис
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