Селиваненко: «К юмору Медведева все давно привыкли»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал высказывание Даниила Медведева в адрес судьи во время матча третьего круга турнира в Мадриде с Себастьяном Кордой.

В прошедшей встрече россиянин одержал победу над своим соперником со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

«Даниил одержал победу в сложном матче, при этом Себастьян для него один из непростых соперников. Что касается отдельных реплик Даниила, то все уже давно привыкли к его такому чувству юмору, он сам об этом много раз говорил в своих интервью», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

(Софья Грецкая)