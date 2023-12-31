Надаль сыграет с Тимом в первом матче после годовой паузы

Испанец Рафаэль Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом в первом круге турнира ATP в Брисбене (Австралия).

Матч станет первым для экс-лидера рейтинга ATP после годовой паузы.

Дата встречи станет известна позже. Турнир серии ATP-250 стартовал 31 декабря и завершится 7 января.

37-летний испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет в турнире в 2024 году.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.