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Сегодня, 11:06

Надаль сыграет с Тимом в первом матче после годовой паузы

Руслан Минаев
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанец Рафаэль Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом в первом круге турнира ATP в Брисбене (Австралия).

Матч станет первым для экс-лидера рейтинга ATP после годовой паузы.

Дата встречи станет известна позже. Турнир серии ATP-250 стартовал 31 декабря и завершится 7 января.

37-летний испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет в турнире в 2024 году.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.

Теннис
Доминик Тим
Рафаэль Надаль
0
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