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Сегодня, 22:17

Надаль уверен, что будет конкурентоспособен на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что успеет набрать форму к Открытому чемпионату Австралии, который пройдет в 2023 году.

«Я немного поработал над своей физической формой. Думаю, мне понадобится несколько дней в Австралии. Я знаю, что сейчас немного не дотягиваю, но уверен, что смогу подняться на тот уровень, который мне нужен, чтобы быть конкурентоспособным в Австралии», — приводит Reuters слова испанца.

Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2022, обыграв в финале турнира российского теннисиста Даниила Медведева. Всего на счету испанца 22 победы на турнирах «Большого шлема».

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/nadal-says-he-is-confident-he-will-be-competitive-australia-2022-12-23/?rpc=401&
Теннис
Рафаэль Надаль
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