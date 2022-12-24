Фриц боится того, как Netflix смонтирует новый сериал о теннисе

Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц поделился мнением о теннисном документальном сериале от Netflix.

«Не знаю, хочу ли я его смотреть. Я боюсь. Я боюсь того, как они могут все смонтировать. Особенно потому, что вообще не пытался себя фильтровать. Да, я старался быть очень, очень искренним. Но они могут смонтировать как захотят. Это как с Кириосом. Можно смонтировать так, чтобы Ник выглядел потрясающим парнем. А можно так, чтобы он выглядел злодеем, что, как мне кажется, вероятно просто потому, что именно таким его видят многие в теннисе — хотя я считаю, что он очень помогает спорту. Я очень рад тому, как сериал может повлиять на теннис, особенно в Соединенных Штатах. Многие не понимают, что в США мало знают про теннис. Мы всегда шутим, когда приезжаем в Европу. Мы куда-то приходим, меня узнают и просят сфотографироваться. Я говорю: «В США такого никогда бы не случилось», — приводит слова Фрица smh.com.au.

Он также заявил, что устал от стандартных интервью, потому что это очень скучно и однообразно. По его словам, он хотел вести себя перед камерами как обычно.

«Я решил, что если люди меня возненавидят, значит, так тому и быть. Но я надеюсь, что нет. В теннисе фанбаза намного старше и очень привержена традициям. Поэтому все, что может показаться спорным и выходящим за рамки, например, не обычные заученные ответы на вопросы прессы — люди из-за этого очень расстраиваются. Я бы сказал, что не хватает приглашения быть не таким, как все. Я бы сказал, что не хватает призыва отличаться от других», — добавил Фриц.

Сериал называется Break Point. Премьера должна состояться 13 января. Создатели планируют выпустить шесть серий до старта Australian Open — 2023 (16-29 января), а по ходу года выложить еще шесть выпусков.