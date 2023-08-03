Норри уступил Ковачевичу во втором круге турнира в Лос-Кабосе

Сегодня, 09:55
Британский теннисист Кэмерон Норри во втором круге турнира в Лос-Кабосе уступил американцу Александру Ковачевичу со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. На счету 27-летнего британца 6 эйсов, 2 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из двух.
В третьем круге Ковачевич встретится с немцем Домиником Кепфером.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Призовой фонд 852 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Ковачевич (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 5:7, 7:6 (9:7), 6:4