Джокович поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде.

«Разумеется, у нас взаимное уважение. Я понимаю, насколько он хороший теннисист. Он сложившийся топ-игрок, последние четыре-пять лет был одним из лучших теннисистов в мире. Он психологически устойчив в решающие моменты, мощно подает, у него очень цельная игра. Конечно, он продолжает прогрессировать.

Не помню, может, один-два из наших 12 матчей складывались в одну сторону. Большинство получились были очень упорными. Так что, думаю, будет довольно много розыгрышей, и я должен быть к этому готов. Я знаю, что требуется, чтобы его обыграть», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Матч между теннисистами за выход в финал трунира пройдет 7 января, примерное время начала игры — 05.00 мск. Счет личных встреч — 8:4 в пользу Джоковича.