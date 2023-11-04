Ольховский назвал феноменальным матч между Рублевым и Джоковичем

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от серба Новака Джоковича (7:5, 6:7 (3:7), 5:7) в полуфинале «мастерса» в Париже.

«Очень хороший матч, украшение турнира. И тот и другой показали феноменальный теннис. Рублев вылезал из разных ситуаций, хорошо подавал, быстро играл. Игра Джоковича тоже вызывала восхищение, он здорово играл на приеме и уверенно держал подачу. Игра была равна, Рублеву не хватило нескольких очков», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В финале «мастерса» в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым. Счет в личных встречах 11-1 в пользу Джоковича.