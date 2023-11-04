Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:00

Ольховский назвал феноменальным матч между Рублевым и Джоковичем

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от серба Новака Джоковича (7:5, 6:7 (3:7), 5:7) в полуфинале «мастерса» в Париже.

«Очень хороший матч, украшение турнира. И тот и другой показали феноменальный теннис. Рублев вылезал из разных ситуаций, хорошо подавал, быстро играл. Игра Джоковича тоже вызывала восхищение, он здорово играл на приеме и уверенно держал подачу. Игра была равна, Рублеву не хватило нескольких очков», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В финале «мастерса» в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым. Счет в личных встречах 11-1 в пользу Джоковича.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Новак Джокович
0
Читайте также
Карпов: «Локомотив» заплатит за хавбека «Оренбурга» Веру 3 миллиона евро
Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о поражении Рублева: «Джокович в очередной раз показал свой чемпионский характер»

Джокович: «Большую часть матча Рублев душил меня, как змея душит лягушку»