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Сегодня, 19:00

Ольховский считает, что Медведев играл слишком пассивно против Руне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский теннисный эксперт Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев играл слишком пассивно в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло против датчанина Хольгера Руне.

«Мне кажется, Медведев сегодня пассивно играл, я бы принимал чуть больше в корте. Руне пытался атаковать с подач и был немного активнее. Дане мешает настрой, что он играет на грунте, и вчера он играл три часа при искусственном свете, после этого очень тяжело играть днем. Руне выглядел сегодня свежее», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Медведев со счетом 3:6, 4:6 проиграл Руне. В полуфинале датский спортсмен сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Янником Синнером.

Источник: https://tass.ru/sport/17529275
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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