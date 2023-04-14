Синнер обыграл Музетти и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Музетти в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут, счет в игре 6:2, 6:2 в пользу Янника.

8-я ракетка мира Синнер 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету 21-й ракетки мира Музетти 1 эйс, 3 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

В полуфинале 21-летний Синнер сыграет с датчанином Хольгером Руне. Итальянец четвертый раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» (Индиан-Уэллс и Майами в этом сезоне и Майами в 2021).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 7) — Лоренцо Музетти (Италия, 16) — 6:2, 6:2