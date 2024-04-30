Ольховский: «Рублеву главное совладать со своей нервной системой»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил форму российского теннисиста Андрея Рублева.

«Давайте идти от матча к матчу. Вы говорите, что Андрей преодолел кризис, но, опять же, психологически он не выглядел очень уверенно в предыдущем матче — опять срывался, кричал. Побеждает, да, но игра-то есть. Тут главное совладать с этой ситуацией, совладать со своей нервной системой», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

30 апреля Рублев обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 6:2, 6:4.

За выход в полуфинал «мастерса» Рублев сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 2).