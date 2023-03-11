Ольховский заявил, что российские теннисисты показали уверенный результат на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении российских теннисистов на старте турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

«Стартовали очень уверенно и очень хорошо. Молодцы, показали реально хороший теннис для первого матча, очень уверенный результат. Хотя соперники, на мой взгляд, особенно у Рублева, очень непростые. А Медведев вообще на высоте, как всегда, очень хорошо играет», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Следующим соперником Медведева станет белорусский теннисист Илья Ивашко. Рублев в третьем круге турнира сыграет с французом Уго Умбером, а Карен Хачанов встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.