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Сегодня, 12:36

Оже-Альясcим встретится с Гироном во втором круге турнира в Аделаиде

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Маркос Гирон в первом круге турнира в Аделаиде обыграл француза Ришара Гаске со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа ровно. На счету американца 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

Во втором круге Гирон встретится со второй ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маркос Гирон (США) — Ришар Гаске (Франция) — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:5

Маккензи Макдональд (США) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:3 отказ Галана

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