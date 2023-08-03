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Сегодня, 01:27

Оже-Альяссим проиграл 99-й ракетке мира на турнире в Вашингтоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Феликс Оже-Альяссим.
Фото USA Today Sports
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл во втором круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах он уступил японцу Йосуке Ватануки, который занимает 99-е место в рейтинге ATP.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. На счету Ватануки 7 эйсов и 1 двойная ошибка. У Оже-Альяссима 6 подач навылет и 2 двойные ошибки.

Следующим соперником японского теннисистка будет француз Уго Умбер.

Также в третий круг вышли голландец Таллон Грикспур и британец Энди Маррей.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Йосуке Ватануки (Япония) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 7:6 (12:10), 7:6 (7:3)

Таллон Грикспур (Нидерланды, 12) — Лайам Броади (Великобритания) — 6:4, 6:2

Энди Маррей (Великобритания, 15) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:5), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/washington/2023/
Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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