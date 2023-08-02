Шевченко сыграет с Эвансом в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

2 августа, 23:24
Англичанин Дэниэл Эванс сыграет с россиянином Александром Шевченко в полуфинале турнира ATP 500 в Вашингтоне.
Во втором круге Эванс победил француза Грегуара Баррера со счетом 2:6, 6:0, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 54 минуты.
Матч 1/4 финала турнира между Эвансом и Шевченко пройдет в четверг, 3 августа.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэл Эванс (Великобритания, 9) — Грегуар Баррер (Франция) — 2:6, 6:0, 6:3