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Сегодня, 19:20

Надаль вышел во второй круг турнира в Барселоне, победив в первом матче после возвращения

Руслан Минаев
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанец Рафаэль Надаль победил итальянца Флавио Коболли в первом круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 25 минут.

Надаль допустил за игру 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. У Коболли — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнта.

Надаль провел первый матч с января 2024-го. Ранее он снялся с «мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной. Испанец провел на грунте первый матч за 681 день.

Во втором круге 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 6:3

Теннис
Рафаэль Надаль
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