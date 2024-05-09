Надаль вышел во второй круг «мастерса» в Риме

Сегодня, 17:19
Испанец Рафаэль Надаль обыграл бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 4:6, 6:3, 6:4.
Матч длился 2 часа 47 минут. Надаль реализовал за игру 3 из 7 брейк-пойнтов. У Бергса — 2 из 9.
Во втором круге Надаль встретится с поляком Хубертом Хуркачем.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4
Стефано Наполитано (Италия, WC) — Джеффри Джон Вольф (США, LL) — 6:2, 7:6 (7:3)