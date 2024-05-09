Надаль вышел во второй круг «мастерса» в Риме

Испанец Рафаэль Надаль обыграл бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 47 минут. Надаль реализовал за игру 3 из 7 брейк-пойнтов. У Бергса — 2 из 9. Во втором круге Надаль встретится с поляком Хубертом Хуркачем. Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Рафаэль Надаль (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4 Стефано Наполитано (Италия, WC) — Джеффри Джон Вольф (США, LL) — 6:2, 7:6 (7:3)