Медведев обыграл Руусувуори и вышел в четвертьфинал турнира в Астане

Россиянин Даниил Медведев обыграл финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Астане — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 15 минут. Медведев сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнта из 10 попыток. У Руусуувори — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1 попытки. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Астана (Казахстан) Турнир ATP Astana Open Призовой фонд 1 900 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Даниил Медведев (Россия, 2) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:2