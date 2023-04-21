Рублев обыграл Джумхура и вышел в полуфинал турнира в Боснии и Герцеговине

Сегодня, 16:51
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл боснийца Дамира Джумхура в матче четвертьфинала турнира в Боснии и Герцеговине — 7:5, 6:3.
Спортсмены провели на корте 1 час и 52 минуты.
Россиянин один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
Боснийский теннисист не смог сделать ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из шести.
В полуфинале турнира Рублев сыграет против представителя Словакии Алекса Молчана.
Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
Турнир ATP Srpska Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, WC) — 7:5, 6:3