Рублев обыграл Джумхура и вышел в полуфинал турнира в Боснии и Герцеговине

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл боснийца Дамира Джумхура в матче четвертьфинала турнира в Боснии и Герцеговине — 7:5, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час и 52 минуты.

Россиянин один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Боснийский теннисист не смог сделать ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из шести.

В полуфинале турнира Рублев сыграет против представителя Словакии Алекса Молчана.

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, WC) — 7:5, 6:3