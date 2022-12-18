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Сегодня, 18:43

Рублев подвел итоги выставочного турнира в Абу-Даби

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением о своем выступлении на выставочном турнире в Абу-Даби.

«Я провел отличную неделю. Мы здесь для того, чтобы сыграть против топ-игроков, почувствовать атмосферу и эмоции перед сезоном. Я уже говорил раньше, что обычно встречаюсь с такими парнями, как Алькарас и Циципас, в четвертьфинале и полуфинале, но здесь приходится играть с ними сразу, так что это помогает подготовиться к сезону», — приводит Ubi Tennis слова Рублева.

Россиянин вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби, где уступил греку Стефаносу Циципасу (2:6, 6:4, 2:6).

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/12/stefanos-tsitsipas-beats-andrey-rublev-to-win-the-mubadala-world-tennis-championships-in-abu-dhabi/
Теннис
Андрей Рублев
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