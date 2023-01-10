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Сегодня, 22:33

Рублев прекратил сотрудничество с IMG и заключил контракт с агентством Пике

Мария Гусева
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Первая ракетка России Андрей Рублев прекратил сотрудничество с агентством IMG, сообщает tennis.com.

Теперь интересы спортсмена будет представлять компания Kosmos Management, которая принадлежит бывшему защитнику «Барселоны» и сборной Испании Жерару Пике. Также клиентами агентства стали украинка Елена Свитолина и хорват Борна Чорич.

После прихода Рублева у Kosmos Management появилось представительство в топ-10 в обоих турах — ATP и WTA.

Агентство Пике было основано в 2017 году. Kosmos Management также представляет интересы восьмой ракетки мира, россиянки Дарьи Касаткиной.

Жерар Пике
Теннис
Андрей Рублев
Дарья Касаткина
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