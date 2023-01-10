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Сегодня, 16:29

Макинрой: «Мне кажется, Медведев так и не оправился после поражения от Рафы в финале Открытого чемпионата Австралии»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой предположил, с чем может быть связан спад в игре россиянина Даниила Медведева.

«Мне кажется, Медведев так и не оправился после поражения от Рафы в финале Открытого чемпионата Австралии в прошлом году. Ему нужно изменить мышление, потому что в начале года он занимал 1-е место в рейтинге, а теперь — седьмое; это довольно резкий спад для того, кто был так близок к победе на Открытом чемпионате Австралии.

Подобное поражение иногда действительно может запомниться вам надолго. Я проиграл Ивану Лендлу на Открытом чемпионате Франции в 84-м, и только теперь почти справился с этим! У меня такое чувство, что для Даниила это было нелегко. Когда ты зашел так далеко и победа уже прямо перед тобой, после этого трудно двигаться дальше. Тем не менее вы должны извлечь из этого урок. У него достаточно опыта, чтобы использовать его в правильном направлении", — приводит Eurosport слова Макинроя.

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Аделаиде, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В обновленном рейтинге ATP россиянин опустился на 8-ю строчку.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/australian-open/2023/john-mcenroe-expecting-great-things-from-fearless-young-stars-at-australian-open-and-beyond-legends-_sto9296570/story.shtml
Теннис
Даниил Медведев
Джон Макинрой
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