Рублев стал крестным отцом дочери Медведева

6-я ракетка мира Андрей Рублев стал крестным отцом полугодовалой дочери Даниила и Дарьи Медведевых. Девочку зовут Алиса.

«Друзья, которые стали родными. Праздник в честь Алисы Даниловны», — написала девушка Рублева Арина Кузьмина, опубликовав фото.

Андрей Рублев, Арина Кузьмина, Дарья и Даниил Медведевы. Фото Соцсети