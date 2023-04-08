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Сегодня, 23:14

Рублев стал крестным отцом дочери Медведева

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев, Арина Кузьмина, Дарья и Даниил Медведевы.
Фото Соцсети
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6-я ракетка мира Андрей Рублев стал крестным отцом полугодовалой дочери Даниила и Дарьи Медведевых. Девочку зовут Алиса.

«Друзья, которые стали родными. Праздник в честь Алисы Даниловны», — написала девушка Рублева Арина Кузьмина, опубликовав фото.

Андрей Рублев, Арина Кузьмина, Дарья и Даниил Медведевы.
Фото Соцсети
Медведев является победителем US Open (2021), финалистом US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победителем 19 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.
Даниил Медведев с&nbsp;супругой Дарьей и&nbsp;Рафаэль Надаль с&nbsp;женой Хиской. В теннисе беби-бум. Медведев догнал Надаля

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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