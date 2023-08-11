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Сегодня, 05:41

Рублев в паре с Перселлом вышел в 1/4 финала турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев в паре с австралийцем Максом Перселлом одержал победу во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. В двух сетах они переиграли американцев Натаниэла Лэммонса и Джексона Уитроу — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — Натаниэл Лэммонс/Джексон Уитроу (США) — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2023/2/7/
Теннис
Андрей Рублев
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