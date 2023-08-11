Рублев в паре с Перселлом вышел в 1/4 финала турнира в Торонто

Сегодня, 05:41
Российский теннисист Андрей Рублев в паре с австралийцем Максом Перселлом одержал победу во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. В двух сетах они переиграли американцев Натаниэла Лэммонса и Джексона Уитроу — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7).
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — Натаниэл Лэммонс/Джексон Уитроу (США) — 7:6 (7:5), 7:6 (9:7)