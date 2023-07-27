Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Сегодня, 18:44
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл чилийца Кристиана Гарина во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге.
Матч завершился со счетом 1:6, 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.
4-я ракетка мира Рууд 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету 120-й ракетки мира Гарина ни одного эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале турнира Рууд сыграет с французом Артуром Филсом.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 831 515 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Кристиан Гарин (Чили, Q) — 1:6, 6:2, 6:2