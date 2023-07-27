Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл чилийца Кристиана Гарина во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге.

Матч завершился со счетом 1:6, 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 40 минут.

4-я ракетка мира Рууд 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету 120-й ракетки мира Гарина ни одного эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале турнира Рууд сыграет с французом Артуром Филсом.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Кристиан Гарин (Чили, Q) — 1:6, 6:2, 6:2