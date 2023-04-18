Рууд вышел в третий круг турнира в Барселоне

Сегодня, 15:28
Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Бена Шелтона во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне.
Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.
3-я ракетка мира Рууд ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 37-й ракетки мира Шелтона 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнта из 5.
В третьем круге турнира Рууд сыграет с победителем матча Франческо Пассаро (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Бен Шелтон (США) — 6:2, 7:6 (7:1)