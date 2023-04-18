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Сегодня, 15:28

Рууд вышел в третий круг турнира в Барселоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл американца Бена Шелтона во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

3-я ракетка мира Рууд ни разу не подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 37-й ракетки мира Шелтона 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнта из 5.

В третьем круге турнира Рууд сыграет с победителем матча Франческо Пассаро (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Бен Шелтон (США) — 6:2, 7:6 (7:1)

Теннис
Каспер Рууд
0
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