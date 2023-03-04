Селиваненко объяснил, почему не видит фаворита во встрече Медведева и Рублева в финале турнира в Дубае

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в финале турнира в Дубае.

«Я жду напряженную и красивую игру. Медведев и Рублев играют в разный по стилю теннис. Тем интереснее будет их встреча. И тот, и другой провели эту неделю на одном дыхании, показав близкий к идеальному теннис. Матч будет для Даниила и Андрея принципиальным, поскольку они играют друг против друга еще с детских турниров. Для них особое значение имеет каждая встреча независимо от раунда и статуса турнира. Поэтому нужно смотреть и просто наслаждаться. Что касается фаворита, то на бумаге может быть одно, а на практике — другое. Прелесть современного тенниса в том, что сейчас есть большое количество игроков высокого уровня, которые способны обыгрывать друг друга. Иногда один мяч может перевернуть ход матча. Так что не имеет смысла выяснять что-то до начала встречи. Все бумажные фавориты заканчиваются, как только первый мяч вводится в игру», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Спортсмены сыграют между собой в финале турнира в Дубае (ОАЭ). Встреча пройдет 4 марта.

В полуфинале 27-летний Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4), а 25-летний Рублев одержал победу над немцем Александром Зверевым (6:3, 7:6 (11:9).