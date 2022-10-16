Селиваненко отметил, что Рублев провел отличную неделю в Хихоне

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил победу россиянина Андрея Рублева на турнире Хихоне.

«Андрей провел отличную неделю, одержав по ходу турнира победы над сильными соперниками. Победа на любом турнире в принципе придает уверенность в собственных силах. Ну и, конечно, эта победа важна для Андрея с точки зрения «гонки за очками» за попадание на итоговый турнир года в Турине.

Андрею в финале удалось уверенно держать свою подачу, играть в своем агрессивном атакующем стиле и сделать ранние брейки в каждом из двух сетах. Если посмотреть статистику, то он превзошел Себастьяна по всем основным компонентам игры, — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Сегодня, 16 октября, Рублев в финале турнира в Хихоне (Испания) обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:3.

На данный момент россиянин занимает 9-е место в рейтинге ATP (3880 очков).