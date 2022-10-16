Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:10

Селиваненко отметил, что Рублев провел отличную неделю в Хихоне

Алина Савинова

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил победу россиянина Андрея Рублева на турнире Хихоне.

«Андрей провел отличную неделю, одержав по ходу турнира победы над сильными соперниками. Победа на любом турнире в принципе придает уверенность в собственных силах. Ну и, конечно, эта победа важна для Андрея с точки зрения «гонки за очками» за попадание на итоговый турнир года в Турине.

Андрею в финале удалось уверенно держать свою подачу, играть в своем агрессивном атакующем стиле и сделать ранние брейки в каждом из двух сетах. Если посмотреть статистику, то он превзошел Себастьяна по всем основным компонентам игры, — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Сегодня, 16 октября, Рублев в финале турнира в Хихоне (Испания) обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:3.

На данный момент россиянин занимает 9-е место в рейтинге ATP (3880 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-rublev-provel-otlichnuyu-nedelyu-na-turnire-v-hihone/
Андрей Рублев
0
Читайте также
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России
МИД Украины заявил, что князь Владимир желал вступления в ЕС Киевской Руси
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Веснина отметила важность победы Рублева на турнире в Хихоне перед Итоговым турниром

Янчук считает, что российский теннисист Рублев достоин участия в Итоговом турнире ATP