Селиваненко — о победной серии Медведева: «Завершить ее против такого Алькараса не самый плохой вариант»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) — 3:6, 2:6.

«Любая, даже самая длинная успешная, серия когда-нибудь заканчивается. И завершить ее матчем в финале большого турнира против такого игрока, как Карлос, не самый плохой вариант. Говоря о самой игре, отметим, что Карлос выглядел свежее, что очевидно исходя из проведенного на корте за последние недели времени», — сказал Селиваненко «СЭ».

Для Алькараса это второй титул в 2023 году. Медведев уступил в первом финале в 2023-м — ранее он выиграл три турнира.