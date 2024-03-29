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29 марта, 23:53

Синнер — о победе над Медведевым: «Он совершил много ошибок, которых обычно не допускает»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Майами.

Третья ракетка мира одолел россиянина за 1 час 10 минут со счетом 6:1, 6:2.

«Он совершил много ошибок, которых обычно не допускает. Я же просто рискнул. Я ожидал действительно тяжелого матча. Если бы он смог сломать мою игру в первом сете или во втором, было бы совсем другое дело», — приводит пресс-служба АТР слова итальянца.

Синнер пятый раз подряд обыграл Медведева, однако российский теннисист все еще ведет в личных противостояниях (6-5). В финале «мастерса» в Майами итальянец встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 11) — Александр Зверев (Германия, 4).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-sinner-miami-2024-sf
Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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