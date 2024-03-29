Синнер — о победе над Медведевым: «Он совершил много ошибок, которых обычно не допускает»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Майами.

Третья ракетка мира одолел россиянина за 1 час 10 минут со счетом 6:1, 6:2.

«Он совершил много ошибок, которых обычно не допускает. Я же просто рискнул. Я ожидал действительно тяжелого матча. Если бы он смог сломать мою игру в первом сете или во втором, было бы совсем другое дело», — приводит пресс-служба АТР слова итальянца.

Синнер пятый раз подряд обыграл Медведева, однако российский теннисист все еще ведет в личных противостояниях (6-5). В финале «мастерса» в Майами итальянец встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 11) — Александр Зверев (Германия, 4).