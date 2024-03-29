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29 марта, 23:40

Селиваненко назвал причину поражения Медведева в матче против Синнера: «Казалось, что Даниила что-то беспокоило»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражении россиянина Даниила Медведева в полуфинале «мастерса» в Майами.

Теннисист в двух сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру. Третья ракетка мира одолел россиянина за 1 час 10 минут со счетом 6:1, 6:2.

«Янник по игре объективно был сильнее и переиграл Даниила по всем основным элементам. Со стороны казалось, что Даниила что-то беспокоило, но опять таки, с другой стороны сетки был один из лучших в этом сезоне», — сказал Селиваненко «СЭ».

В прошлом году российский и итальянский теннисист играли друг с другом в финале турнира в Майами. Тогда победителем «мастерса» стал Медведев. После этой встречи ему ни разу не удалось обыграть Синнера, но Даниил все еще ведет в личных противостояниях (6-5).

Итальянец вышел в 17-й финал турнира АТР в карьере. Он разыграет трофей в Майами с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 11) — Александр Зверев (Германия, 4).

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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