Синнер обыграл Гаске и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

11 марта, 23:59
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Ришара Гаске во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.
13-я ракетка мира Синнер выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. 43-я ракетка Гаске 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.
В третьем круге Синнер встретится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 11) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 7:6 (7:2)