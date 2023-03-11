Синнер обыграл Гаске и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Ришара Гаске во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. 13-я ракетка мира Синнер выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. 43-я ракетка Гаске 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. В третьем круге Синнер встретится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия). Индиан-Уэллс (США) Турнир ATP BNP Paribas Open Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Янник Синнер (Италия, 11) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 7:6 (7:2)