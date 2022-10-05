Синнер пропустит турнир во Флоренции

Итальянский теннисист Янник Синнер не выступит на турнире ATP 250 во Флоренции (Италия), который пройдет с 10 по 16 октября.

«Разочаровывает, что пришлось сняться с матча в Софии. Я поговорил с доктором, и он мне посоветовал взять небольшой перерыв, чтобы лодыжка восстановилась. К сожалению, это означает, что я пропущу турнир во Флоренции на следующей неделе. Пропускать турнир в Италии очень больно для меня... Однако сейчас пришло время поработать с моей командой, чтобы стать сильнее. Надеюсь, я буду готов к турнирам в Вене и Париже», — написал 21-летний спортсмен в социальных сетях.

1 октября 12-я ракетка мира не смог завершить полуфинальный матч турнира в Софии против датчанина Хольгера Руне. При счете 2:3 в решающем сете он упал, подвернув лодыжку, и спустя пару геймов итальянец решил сняться.