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Сегодня, 16:30

Циципас: «Рублев несет на корт и за его пределы очень хорошие ценности»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Стефанос Циципас и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Восьмая ракетка мира и лучший теннисист в истории Греции Стефанос Циципас в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказал о своем общении с российскими игроками Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.

— Считаю Андрея Рублева великолепной личностью, очень люблю его теннис и человеческие качества. Он несет на корт и за его пределы очень хорошие ценности. Восхищаюсь им, он щедрый и просто замечательный человек. И веселый, что можно сказать далеко не обо всех теннисистах. Карен (Хачанов. — Прим. И.Р.) тоже прекрасный и приветливый парень, всегда здоровается, у нас никогда не было никаких проблем.

Два года назад я сказал кое-что неприятное и Рублеву, о чем тоже очень жалею. И вот тут я посчитал важным через неделю подойти к Андрею и извиниться, объяснить, что не хотел этого говорить, но был очень зол после игры и по какой-то причине выплеснул эту злость на соперника, что было неправильно. Сказал ему: «Я был неправ, и то, что я сказал, не имеет ничего общего с тем, что реально думаю». Мы объяснились и пошли дальше. Знаю, что те слова были моей ошибкой. Думаю, что и другие люди должны признавать свои ошибки. Такова жизнь, что в ней без них не обходится.

Стефанос Циципас. «Болею за «Спартак» и был бы счастлив получить от клуба футболку!» Эксклюзивное интервью Стефаноса Циципаса

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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