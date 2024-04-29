Сегодня, 15:45
Польская теннисистка Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:1, 6:0. Матч между соперницами длился 1 час 8 минут.
В четвертьфинале Свентек сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:1, 6:0
Следующий соперник
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11)