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Сегодня, 15:45

Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Виктория Кравченко
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Польская теннисистка Ига Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо — 6:1, 6:0. Матч между соперницами длился 1 час 8 минут.

В четвертьфинале Свентек сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:1, 6:0


Следующий соперник
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11)

Ига Свентек
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