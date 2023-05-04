Тарпищев назвал главную причину успеха Карацева на турнире в Мадриде

Президент ФТР Шамиль Тарпищев объяснил успешное выступление россиянина Аслана Карацева (121-я ракетка мира) на турнире в Мадриде.

«У Карацева главный вопрос в должном отношении. Он вернулся к тренеру [Яцыку] - это главная причина такого успеха. Началась планомерная работа, семь-восемь месяцев — и вот результат. Это как раз показатель роли тренера в успехах спортсмена», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

4 мая Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в 1/4 финала турнира в Мадриде (7:6 (7:3), 6:4). Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

В 1/2 финала турнира Карацев сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).