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Сегодня, 19:25

Тарпищев считает, что Рублев нигде не проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру российского теннисиста Андрея Рублева в полуфинале «Мастерса» в Париже против серба Новака Джоковича.

«Рублев по своему стилю агрессор. Он не знает меры в своем напоре и тренировках — очень часто перетренировывается и оставляет слишком много сил на подготовку и восстановление. Но с таким плотным графиком игр так делать нельзя. Например, в Кубке Дэвиса я его останавливал, он все время хочет играть. Андрей преуспел в агрессивности и в выносливости, но из-за этого не чувствует баланс собственных сил. По статистике, Андрей нигде не проиграл Джоковичу! Кроме нюансов в тактике. Именно баланса и тактики не хватает Рублеву, чтобы он забирал самые высокие награды», — приводит слова Тарпищева Sport24.

4 ноября Рублев уступил Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже (7:5, 6:7 (3:7), 5:7). Счет в личных встречах стал 5-1 в пользу первой ракетки мира.

В финале турнира в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-593344-tarpishchev-rublev-po-svoyemu-stilyu-agressor-v-polufinale-on-nigde-ne-proigral-dzhokovichu
Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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