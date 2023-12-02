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Сегодня, 16:20

Тарпищев: «Нельзя сказать, что Медведев будет играть Australian Open с чистого листа»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» решение Даниила Медведева начать сезон сразу с Australian Open.

«Медведев точно будет играть показательные турниры. Они заменяют соревновательную деятельность. Нельзя сказать, что Медведев будет играть Australian Open с чистого листа», — сказал Тарпищев «СЭ».

Российский теннисист заявил, что в ближайшее время планирует выступить только на Australian Open, который состоится в середине января 2024 года.

Медведев в этом сезоне одержал 64 победы и потерпел 16 поражений. На его счету победы на 5 турнирах ATP.

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
0
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