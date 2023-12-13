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Сегодня, 21:03

Теннисист Янник Синнер будет сотрудничать с «Формулой-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер официально стал «Другом Формулы-1».

«Я итальянец, поэтому «Ф-1» у меня в крови. Очень счастлив работать не только с лучшим брендом в автоспорте, но и с лучшей спортивной платформой в мире. Для меня большая честь получить такую возможность, и я искренне рад стать другом «Ф-1». Проще говоря, я люблю автомобили, автоспорт и острые ощущения от гонок и соревнований. Ощущаю большую синергию между теннисом и гонками. Думаю, в обоих видах все решает 1 процент и небольшие детали», — приводит слова Синнера официальный сайт «Формулы-1».

4-я ракетка мира будет посещать «Гран-при» и поддерживать продвижение «Ф-1» через привлечение болельщиков. Утверждается, что поддержка Синнера позволит объединить поклонников тенниса и автогонок.

Теннис
Формула-1
Янник Синнер
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