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Сегодня, 12:08

Турнир ATP перенесли из Астаны в Алма-Ату

Алина Савинова
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Турнир категории ATP 250, проходивший в Астане, в сезоне-2024 примет Алма-Ата, сообщается на официальном сайте ATP.

Соревнования состоятся с 14 по 20 октября.

Кроме того, согласно информации на сайте АТР, в календарь тура включен турнир в испанском Хихоне (3-9 ноября), который впервые состоялся в 2022 году. Тогда его победителем стал россиянин Андрей Рублев. В сезоне-2023 турнир не проводился.

Чемпионом турнира в Астане в 2023 году стал французский теннисист Адриан Маннарино, победивший в финале американца Себастьяна Корду.

Источник: https://www.atptour.com/en/
Теннис
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