Теннисистка Петрова объяснила стрессовое состояние Рублева в финале в Галле

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила стрессовое состояние российского теннисиста Андрея Рублева в финале в Галле.

В финальном матче россиянин проиграл казахстанцу Александру Бублику со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

«На Рублева упало больше психологической нагрузки, так как он считался фаворитом этой встречи и очень хотел взять этот титул. Это его немного держало в стрессе. А Бублик вышел и на таком спокойствии обыграл Рублева в финале», — приводит слова Петровой «Газета.ру».

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.